Омск-Информ
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Прославленный вратарь оценит, как Омск подготовился к такому масштабному событию.

На сегодняшний матч сборных России и Белоруссии, который состоится на «G-Drive Арене», приехал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

Напомним, что инициатором проведения этого матча в Омске был именно Третьяк. В декабре он обратился с такой идеей к губернатору Виталию Хоценко и получил поддержку. Теперь у прославленного вратаря есть возможность оценить, как Омск подготовился к такому событию.

Напомним, что матч сборных России и Белоруссии начнется в 19 часов 30 минут.

·Спорт

Прославленный вратарь оценит, как Омск подготовился к такому масштабному событию.

На сегодняшний матч сборных России и Белоруссии, который состоится на «G-Drive Арене», приехал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

Напомним, что инициатором проведения этого матча в Омске был именно Третьяк. В декабре он обратился с такой идеей к губернатору Виталию Хоценко и получил поддержку. Теперь у прославленного вратаря есть возможность оценить, как Омск подготовился к такому событию.

Напомним, что матч сборных России и Белоруссии начнется в 19 часов 30 минут.