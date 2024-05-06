Омск-Информ
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Прославленный вратарь считает, что на турнире с участием сборных в Омске трибуны будут заполнены. Сегодняшний товарищеский матч глава ФХР назвал репетицией.

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк доволен тем, как в Омске организовали товарищеский матч между сборными России и Белоруссии.

– Полный зал, великолепная организация. Сегодня настоящий праздник. Омичи очень любят хоккей. Здесь он очень популярен. Сегодня я сижу и как ребенок радуюсь. То, что я сегодня вижу, я видел только в Канаде. Уверен, что в Омской области появится много звездочек, которые будут играть за сборную России. Здесь все для этого есть, в том числе и хоккейная академия, – заявил Третьяк в перерыве сегодняшнего матча.

Прославленный вратарь, являющийся президентом Федерации хоккея России, считает, что в Омске можно провести Кубок Первого канала с участием сборных.

– Мы с губернатором еще не говорили, но, думаю, он будет не против, – улыбается Третьяк. – Будет здорово здесь провести Кубок Первого канала при полном стадионе. Уверен, что не будет ни одного лишнего билетика. Я знаю, насколько важно, когда полные трибуны. Можно рассмотреть этот вариант.

Также Владислав Третьяк считает, что Омск заслужил проведение матча звезд КХЛ. Сегодняшний матч сборных великий хоккеист назвал репетицией этого события.

·Спорт

Прославленный вратарь считает, что на турнире с участием сборных в Омске трибуны будут заполнены. Сегодняшний товарищеский матч глава ФХР назвал репетицией.

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк доволен тем, как в Омске организовали товарищеский матч между сборными России и Белоруссии.

– Полный зал, великолепная организация. Сегодня настоящий праздник. Омичи очень любят хоккей. Здесь он очень популярен. Сегодня я сижу и как ребенок радуюсь. То, что я сегодня вижу, я видел только в Канаде. Уверен, что в Омской области появится много звездочек, которые будут играть за сборную России. Здесь все для этого есть, в том числе и хоккейная академия, – заявил Третьяк в перерыве сегодняшнего матча.

Прославленный вратарь, являющийся президентом Федерации хоккея России, считает, что в Омске можно провести Кубок Первого канала с участием сборных.

– Мы с губернатором еще не говорили, но, думаю, он будет не против, – улыбается Третьяк. – Будет здорово здесь провести Кубок Первого канала при полном стадионе. Уверен, что не будет ни одного лишнего билетика. Я знаю, насколько важно, когда полные трибуны. Можно рассмотреть этот вариант.

Также Владислав Третьяк считает, что Омск заслужил проведение матча звезд КХЛ. Сегодняшний матч сборных великий хоккеист назвал репетицией этого события.