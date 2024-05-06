Прославленный вратарь считает, что на турнире с участием сборных в Омске трибуны будут заполнены. Сегодняшний товарищеский матч глава ФХР назвал репетицией.
Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк доволен тем, как в Омске организовали товарищеский матч между сборными России и Белоруссии.
– Полный зал, великолепная организация. Сегодня настоящий праздник. Омичи очень любят хоккей. Здесь он очень популярен. Сегодня я сижу и как ребенок радуюсь. То, что я сегодня вижу, я видел только в Канаде. Уверен, что в Омской области появится много звездочек, которые будут играть за сборную России. Здесь все для этого есть, в том числе и хоккейная академия, – заявил Третьяк в перерыве сегодняшнего матча.
Прославленный вратарь, являющийся президентом Федерации хоккея России, считает, что в Омске можно провести Кубок Первого канала с участием сборных.
– Мы с губернатором еще не говорили, но, думаю, он будет не против, – улыбается Третьяк. – Будет здорово здесь провести Кубок Первого канала при полном стадионе. Уверен, что не будет ни одного лишнего билетика. Я знаю, насколько важно, когда полные трибуны. Можно рассмотреть этот вариант.
Также Владислав Третьяк считает, что Омск заслужил проведение матча звезд КХЛ. Сегодняшний матч сборных великий хоккеист назвал репетицией этого события.