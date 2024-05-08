Омск-Информ
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·Общество

Одной из главных площадок предстоящего праздника станет парк Победы. Там разворачивается выставка военной техники.

Завтра, 9 мая, в Омске масштабно отметят 79-ю годовщину Великой Победы. Главное событие – торжественное построение войск Омского гарнизона – начнется на Соборной площади в 10 часов. После его завершения омичей ждут в парке Победы на гражданско-патриотический проект «Между прошлым и будущим: Мы – неразрывная связь!»

– Уже сегодня в парке Победы начали собираться омичи, с интересом наблюдая за тем, как разворачивают выставку военной техники, посетить которую завтра сможет каждый. Даже сейчас в парке Победы работа не утихает, потому что завтра это станет одним из центральных мест празднования, – говорится в сообщении правительства региона.

Подробная программа основных мероприятий празднования Дня Победы в Омске – здесь.

·Общество

Одной из главных площадок предстоящего праздника станет парк Победы. Там разворачивается выставка военной техники.

Завтра, 9 мая, в Омске масштабно отметят 79-ю годовщину Великой Победы. Главное событие – торжественное построение войск Омского гарнизона – начнется на Соборной площади в 10 часов. После его завершения омичей ждут в парке Победы на гражданско-патриотический проект «Между прошлым и будущим: Мы – неразрывная связь!»

– Уже сегодня в парке Победы начали собираться омичи, с интересом наблюдая за тем, как разворачивают выставку военной техники, посетить которую завтра сможет каждый. Даже сейчас в парке Победы работа не утихает, потому что завтра это станет одним из центральных мест празднования, – говорится в сообщении правительства региона.

Подробная программа основных мероприятий празднования Дня Победы в Омске – здесь.