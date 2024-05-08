В экопарке говорят, что самые классные выходные – это будни. А бассейн в «Малине» доступен не только проживающим.

В экопарке говорят, что самые классные выходные – это будни. А бассейн в «Малине» доступен не только проживающим.

Жителей Омской области приглашают в экопарк «Малина» - новое комфортное место для комфортного загородного отдыха.

Располагаясь в самом сердце соснового бора, экопарк дарит гостям атмосферу умиротворения и полной перезагрузки.

В «Малине отдыхающих ждет момфортное проживание в уютных экодомах и атмосферных глэмпах, купание в круглогодичном подогреваемом открытом бассейне с пляжной зоной, парения в кедровой бане на дровах, кафе домашней кухни с вкуснейшими завтраками, обедами и ужинами, уютные вечера у костра с теплым травяным чаем и задушевными разговорами, а также мангальные зоны для самостоятельного приготовления шашлычка и овощей-гриль

Стоит обратить внимание на акцию «МАЙСКИЕ БУДНИ», которая удивит приятными ценами.

- Самые классные выходные – это будни! Позвольте себе насладиться тишиной и покоем, почувствуйте умиротворение и настоящий релакс. «Малина» знает секрет идеального отдыха на природе. Приезжайте к нам в будние дни, ведь это лучшее решение для перезагрузки и эко-ретрита, - говорят в экопарке. - Не откладывайте отдых на потом, приезжайте в рабочие будни и вы обязательно оцените преимущество такого эко-путешествия Специальные предложения, комфортные условия, красота природы, заботливый персонал — все только ради вас!

*Стоимость проживания по акции^ Глэмп всего 6'000₽ вместо 8'000₽; Эко-дом всего 8'000₽ вместо 10'500₽.

Также экопарк «Малина» приглашает в любую погоду и в любое время года посетить теплый бассейн под открытым небом. Гостям предлагают почувствовать удивительное сочетание приятной температуры воды и прохлады воздуха, ведь это и есть релакс высшей степени в сочитании с природой вокруг.

Стоит сказать, что бассейн доступен не только для проживающих в отеле. Его можно посещать отдельно от проживания.

Экопарк «Малина расположен в селе Красноярка, ул.Лесношкольная, 13/а. *Цена указана за сутки проживания в будний день для двоих гостей. В стоимость входит: проживание, завтрак, бассейн. Предложение действительно с 7 по 31 мая и не суммируется с другими акциями и скидками.

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