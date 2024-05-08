Патриотическая акция прошла в Ленинском округе.

Патриотическая акция прошла в Ленинском округе.

На улице Карбышева в Ленинском округе прошел флешмоб, посвященный Дню Победы. Жители округа, студенты и школьники растянули вдоль проезжей части 300-метровую георгиевскую ленту. Для этого понадобилось около 900 человек.

Саму ленту несколько месяцев изготавливали студенты техникума железнодорожного транспорта и сибирского профессионального колледжа.

Также в рамках акции участников мероприятия накормили кашей из полевой кухни. А в конце флешмоба в небо были выпущены воздушные шары черно-оранжевого цвета, к которым привязаны бумажные голуби.