Павел Левашев со своими воспитанниками неоднократно брал медали первенства России. Теперь он пошел на повышение.

Павел Левашев со своими воспитанниками неоднократно брал медали первенства России. Теперь он пошел на повышение.

Из Академии «Авангард» уходит тренер Павел Левашев. Он работал с командой «Авангарда»-2008.

Левашев присоединился к тренерскому штабу Академии по ходу сезона-2020/21. Тогда «Авангард» заметил перспективного специалиста в подольской СДЮСШОР «Витязь» и пригласил в Омск, чтобы возглавить команду 2005 года рождения. Вместе со своими подопечными в 2022 году тренер завоевал золото первенства России, а в 2023 году – бронзу. В прошлом сезоне он встал у руля «Авангарда»-2008. Под его руководством юные воспитанники Академии два года подряд занимали 2-е место по региону «Урал – Западная Сибирь», а на днях выиграли первый в истории «Кубок Чемпионов U16 3x3».

Павел Левашев пошел на повышение. Он стал главным тренером команды МХЛ «Чайка», являющейся «молодежкой» нижегородского «Торпедо». В прошлом году эта команда выигрывала Кубок Харламова.

Вместе с Левашевым отправится его бессменный помощник Борис Пугачев, который займется подготовкой защитников в «Чайке», сообщили в Академии «Авангард».

Павла Левашева и Бориса Пугачева поблагодарили за проделанную работу в Академии «Авангард» и пожелали им успехов на новом витке карьеры.