Павел Левашев со своими воспитанниками неоднократно брал медали первенства России. Теперь он пошел на повышение.
Из Академии «Авангард» уходит тренер Павел Левашев. Он работал с командой «Авангарда»-2008.
Левашев присоединился к тренерскому штабу Академии по ходу сезона-2020/21. Тогда «Авангард» заметил перспективного специалиста в подольской СДЮСШОР «Витязь» и пригласил в Омск, чтобы возглавить команду 2005 года рождения. Вместе со своими подопечными в 2022 году тренер завоевал золото первенства России, а в 2023 году – бронзу. В прошлом сезоне он встал у руля «Авангарда»-2008. Под его руководством юные воспитанники Академии два года подряд занимали 2-е место по региону «Урал – Западная Сибирь», а на днях выиграли первый в истории «Кубок Чемпионов U16 3x3».
Павел Левашев пошел на повышение. Он стал главным тренером команды МХЛ «Чайка», являющейся «молодежкой» нижегородского «Торпедо». В прошлом году эта команда выигрывала Кубок Харламова.
Вместе с Левашевым отправится его бессменный помощник Борис Пугачев, который займется подготовкой защитников в «Чайке», сообщили в Академии «Авангард».
Павла Левашева и Бориса Пугачева поблагодарили за проделанную работу в Академии «Авангард» и пожелали им успехов на новом витке карьеры.