Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Наиболее сложная ситуация наблюдается в селе Ашеваны Усть-Ишимского района.
Губернатор Виталий Хоценко рассказал о ситуации с паводком в Усть-Ишимском районе. Наиболее сложная ситуация наблюдается в селе Ашеваны. Ночью в пункты временного размещения были эвакуированы 150 человек. Также сельчанам была оказана помощь в перевозке хозяйства.
– Прошу всех жителей населенного пункта не рисковать и переехать в безопасное место, – отметил глава региона.
Всего в населенном пункте находится 137 домов, в которых проживают 224 человека. В настоящий момент в селе затоплено 25 домов и 40 приусадебных участков.
Также в районе проходит эвакуация жителей села Слободчики.
·Общество

Наиболее сложная ситуация наблюдается в селе Ашеваны Усть-Ишимского района.
Губернатор Виталий Хоценко рассказал о ситуации с паводком в Усть-Ишимском районе. Наиболее сложная ситуация наблюдается в селе Ашеваны. Ночью в пункты временного размещения были эвакуированы 150 человек. Также сельчанам была оказана помощь в перевозке хозяйства.
– Прошу всех жителей населенного пункта не рисковать и переехать в безопасное место, – отметил глава региона.
Всего в населенном пункте находится 137 домов, в которых проживают 224 человека. В настоящий момент в селе затоплено 25 домов и 40 приусадебных участков.
Также в районе проходит эвакуация жителей села Слободчики.