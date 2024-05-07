Дмитрий Алексеевич Мелехин в свои годы делится курьезными историями о себе и своих боевых товарищах.

Дмитрий Алексеевич Мелехин в свои годы делится курьезными историями о себе и своих боевых товарищах.

В преддверии Дня Победы мэр Омска Сергей Шелест навестил ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Мелехина.

– Заезжаю к нему дважды в год: в день рождения – 11ноября и в канун Дня Великой Победы. Слава Богу, несмотря на свои 97 лет, Дмитрий Алексеевич бодр и даже время от времени сам ходит в продуктовый магазин рядом с домом. Дальше не рискует – подводят ноги, но главное, что не подводит ветерана память, – рассказывает Шелест.

Поделился ветеран с омским мэром и курьезной историей, которая произошла с ним на полях сражений. Один из его боевых товарищей отправился за кашей к своей полевой кухне, но пошел не той тропинкой и попал в стан врага, а там в это время тоже собирались поесть. Под проливным дождем, в сумерках молчаливый повар в плащ-палатке с натянутым до носа капюшоном плюхнул нашему бойцу немецкой каши и внимания не обратил, что у того котелок по форме отличается. Красноармеец тоже не подозревал, что забрел не туда и, вернувшись, удивился, что каша рисовая – такой в тот период времени в рационе наших солдат не было. Посмотреть на нетипичное блюдо пришли и другие бойцы, а также особисты, у которых были вопросы к бойцу. Но вражескую кашу поели.

– Договорились с Дмитрием Алексеевичем, что в ноябре снова увидимся и он обязательно расскажет мне еще какую-нибудь интересную историю из своего прошлого, – говорит Сергей Шелест.

Недавно сообщалось, что в Омске осталось 59 фронтовиков.