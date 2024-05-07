Для этого могут в календаре передвинуть одни из длинных выходных.

Для этого могут в календаре передвинуть одни из длинных выходных.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила сделать выходным день инаугурации президента. Она считает, что ради такого важного события раз в шесть лет граждан России можно освободить от работы.

– Раз в шесть лет можно себе это позволить: сделать этот день таким по-настоящему и для людей праздничным выходным днем, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день. Мне кажется, что люди должны ощутить – это не просто некая церемония, это важнейшее событие в нашей стране, – сказала Матвиенко.

Как сообщает РИА Новости, председатель Совфеда призвала не принимать завтра же решение о выходном, но подумать об этом.