Жители региона активно готовятся к дачному сезону и покупают вещи для поездок и времяпровождения за городом.

Жители региона активно готовятся к дачному сезону и покупают вещи для поездок и времяпровождения за городом.

В прошлом месяце россияне стали в 1,5 раза чаще покупать товары для умного дома. Также почти на треть выросло количество покупок роутеров. Эксперты отмечают также рост продаж наушников, электронных книг и автомобильных аксессуаров, которые приобретаются для загородных поездок. Такое исследование было проведено объединенной розничной сетью МегаФона и Yota.

Перед началом дачного сезона омичи стали чаще покупать товары для комфортных поездок и доступного интернета. Так, спрос на роутеры к началу мая вырос более чем в 4 раза, на мобильные роутеры SIM-картой — на 67 %. Автомобильные зарядки стали покупать на 142 % чаще, а держателей для гаджетов — на 92 %.

Среди портативной техники значительно выросли продажи планшетов и электронных книг (рост более чем в 4 раза). Зачастую омичи покупают гаджеты российского производителя Topdevice, корейскоие Samsung и различных китайских брендов. На 112 % чаще по сравнению с прошлым годом омичи начали приобретать проводные наушники.

- Мы отмечаем повышенный интерес покупателей к категории товаров умного дома, а также к различной портативной технике, которая традиционно пользуется спросом в преддверии дачного периода. Помимо фактора сезонности на это повлияло и значительное расширение ассортиментного ряда, представленного на отечественном рынке, — отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Стали популярнее среди россиян и системы умного дома. В апреле в деньгах продажи товаров этой категории увеличились на 43 %, а в штуках — на 54 %. В основном россияне покупали смарт-розетки, метеостанции, датчики движения, температуры и влажности.

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