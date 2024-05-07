Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Земля находится в поселке Подгородка Омского района. 
В Омской области на продажу выставили лесные участки площадью более 2,5 тыс. кв. м. Земля находится в поселке Подгородка Омского района. 
Участки располагаются на землях лесного фонда региона, которые взяты в аренду на 49 лет. Собственник отмечает, что территорию можно использовать для постройки базы отдыха, детского лагеря или загородного гостиничного комплекса.
Стоимость участков оценивается в 14 млн рублей.
·Экономика/Бизнес

Земля находится в поселке Подгородка Омского района. 
В Омской области на продажу выставили лесные участки площадью более 2,5 тыс. кв. м. Земля находится в поселке Подгородка Омского района. 
Участки располагаются на землях лесного фонда региона, которые взяты в аренду на 49 лет. Собственник отмечает, что территорию можно использовать для постройки базы отдыха, детского лагеря или загородного гостиничного комплекса.
Стоимость участков оценивается в 14 млн рублей.