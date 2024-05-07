Подтоплению подверглись три населенных пункта в Муромцевском районе. Местных жителей могут эвакуировать.

Подтоплению подверглись три населенных пункта в Муромцевском районе. Местных жителей могут эвакуировать.

В Омской области паводок начался в Муромцевском районе. Об этом сообщил глава района Вячеслав Девятериков. По его словам, уровень воды в реке Тара поднимается каждый день на 5 см. Сегодня он составляется 721 см.

– В ряде населенных пунктов, а именно райцентре Муромцево, селе Низовом и деревне Льнозаводе, подтоплено 8 приусадебных участков, – отметил Девятериков.

В селе Низовом вода зашла в подполья, внутри домов ее пока нет. Одну из жительниц пожилого возраста эвакуировали в местную больницу, остальные от эвакуации отказались. Домашние животные переведены на соседние участки на возвышенности.

Ситуацию контролируют круглосуточно. В случае дальнейшего увеличения уровня воды местных жителей будут эвакуировать.