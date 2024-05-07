Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Многодетные семьи могут получить бесплатные детские сады. Идею уже рассматривают в правительстве.

В России для многодетных семей хотят сделать бесплатные детские сады. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Идею уже отправили на рассмотрение в правительство страны, сообщает RT.

– Ключевой элемент поддержки должен быть сосредоточен на многодетных семьях, так как именно благодаря им обеспечивается повышение суммарного коэффициента рождаемости, – заявила Лантратова.

Сейчас размер средней родительской платы за посещение детского сада составляет порядка 166 рублей в день. Это 3600 рублей в месяц. В расчете на троих детей сумма в месяц равняется 10 тыс. рублей.

1556
·Общество

Многодетные семьи могут получить бесплатные детские сады. Идею уже рассматривают в правительстве.

В России для многодетных семей хотят сделать бесплатные детские сады. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Идею уже отправили на рассмотрение в правительство страны, сообщает RT.

– Ключевой элемент поддержки должен быть сосредоточен на многодетных семьях, так как именно благодаря им обеспечивается повышение суммарного коэффициента рождаемости, – заявила Лантратова.

Сейчас размер средней родительской платы за посещение детского сада составляет порядка 166 рублей в день. Это 3600 рублей в месяц. В расчете на троих детей сумма в месяц равняется 10 тыс. рублей.

1556