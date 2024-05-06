К газу подключили объекты в Горьковском, Павлоградском, Шербакульском и Оконешниковском районах.

К газу подключили объекты в Горьковском, Павлоградском, Шербакульском и Оконешниковском районах.

Сегодня в Омской области на мемориальных комплексах был зажжен Вечный огонь. К газу подключили объекты в Горьковском, Павлоградском, Шербакульском и Оконешниковском районах. Старт зажжению Вечного огня дал губернатор Виталий Хоценко.

– Мы находимся в центре рабочего поселка Горьковское, в мемориальном комплексе, посвященном памяти горьковчан, погибших в боях за Родину. Почти 10 тысяч жителей Горьковского района ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Каждый третий домой не вернулся. Уроженцы района за подвиги на поле боя получили высокое звание Героя Советского Союза, один стал полным кавалером ордена Славы. Сегодня здесь, а также еще в трех районах нашей области Вечный огонь будет подключен к сетевому газопрово‌ду. Мы благодарны за эту замечательную инициативу нашему президенту Владимиру Путину. Теперь Вечный огонь здесь будет гореть всегда, напоминая о тех, кто погиб, защищая Родину, во имя будущих поколений, – отметил Хоценко.

Вечный огонь на мемориалах зажигается от частицы пламени из омского парка 30-летия Победы.

Также сегодня Вечный огонь был зажжен на мемориалах в Новгородской, Псковской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областях, Ставропольском, Краснодарском краях и Карачаево-Черкесской Республике.