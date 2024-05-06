Такое предложение озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру цифрового развития России Максуту Шадаеву с предложением создать на «Госуслугах» раздел для знакомств. Новая площадка могла бы занять нишу, которую из-за санкций освободили западные приложения.
– Тем не менее сфера онлайн-знакомств и поиска романтической пары для создания отношений в нашей стране сохраняется. К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими не помощь в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи, – написал Милонов в своем ТГ-канале.
По его словам, в стране давно назрела потребность в проверенном и надежном приложении, где люди могли бы находить себе пару без риска оказаться на сайте, пропагандирующем промискуитет и фанфаронство.