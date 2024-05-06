Они располагались слишком близко и были выполнены из горючих материалов.

Они располагались слишком близко и были выполнены из горючих материалов.

Жительница одной из улиц Чередовых в Омске обратилась в суд, чтобы заставить 62-летнего соседа снести баню. Женщина посчитала, что эта постройка угрожает ее дому.

Дело в том, что летом 2022 года на участке соседа произошел пожар. Взамен сгоревшей бани и других построек мужчина возвел новые. При этом он не соблюдал противопожарные нормы, использовал горючие материалы, а расстояние от построек до дома соседки составило всего 1,67 метра.

Суд признал правоту женщины и обязал соседа разобрать постройки до стены бани и возвести между баней и домом противопожарную стену. С омича также взыскали судебные издержки.

После решения суда исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому округу. Мужчину уведомили о том, что необходимо исполнить решение суда, иначе к нему применят штрафные санкции. Однако омич не спешил сносить постройки. Тогда приставы ограничили выезд должника за границу и решили взыскать с него исполнительский сбор в размере 5000 рублей. Это не помогло, и приставы решили привлечь должника к административной ответственности. Боясь больших финансовых потерь, мужчина исполнил решение суда.