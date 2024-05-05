Омск оказался в списке городов, которым требуется приложить усилия для повышения качества жизни населения.

Омск оказался в списке городов, которым требуется приложить усилия для повышения качества жизни населения.

Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ составили рейтинг городов по качеству жизни за первый квартал текущего года. Омск оказался в списке городов, которым требуется приложить усилия для повышения качества жизни населения. Вместе с Омском в конце рейтинга оказались Якутск, Чита, Воронеж, Иркутск, Кемерово, Оренбург, Курск, Киров, Красноярск, Саратов, Орел и другие города.

В расчет при составлении рейтинга брали такие показатели, как доступность жилья, качество медицины, образования, экология, условия для бизнеса и прочее.

Лидерами рейтинга стал Грозный, Москва оказалась на втором месте, далее идут Сочи, Калуга и Санкт-Петербург.