Омск-Информ
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·Общество

По сравнению с прошлым годом в Омске значительно вырос спрос на заказ куличей.
В этом году омичи в 4 раза чаще стали заказывать куличи к Пасхе по сравнению с прошлым годом. Подобная тенденция отмечается по всей стране, выяснили аналитики «Авито Услуг». В Новосибирске спрос на заказ куличей вовсе вырос в 9 раз.
Кроме того, эксперты отмечают рост продаж украшенных яиц и творожных куличей. Значительно чаще россияне стали покупать шоколадные и декоративные яйца. Зачастую их используют в качестве подарков на Пасху.
·Общество

По сравнению с прошлым годом в Омске значительно вырос спрос на заказ куличей.
В этом году омичи в 4 раза чаще стали заказывать куличи к Пасхе по сравнению с прошлым годом. Подобная тенденция отмечается по всей стране, выяснили аналитики «Авито Услуг». В Новосибирске спрос на заказ куличей вовсе вырос в 9 раз.
Кроме того, эксперты отмечают рост продаж украшенных яиц и творожных куличей. Значительно чаще россияне стали покупать шоколадные и декоративные яйца. Зачастую их используют в качестве подарков на Пасху.