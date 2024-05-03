Закон устанавливает четкие нормативы добычи этих видов животных. В Омской области за последние пять лет лимит не превышал пяти особей.

Закон устанавливает четкие нормативы добычи этих видов животных. В Омской области за последние пять лет лимит не превышал пяти особей.

На днях региональное Минприроды опубликовало итоги общественных слушаний, на которых обсуждались лимиты добычи охотниками сибирской косули, лося, благородного оленя, рыси и соболя в Омской области. Исключение составляют охотничьи ресурсы, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Наименьший лимит в этом документе установлен для благородных оленей – предполагается добыть четыре особи. С 2022 года популяция этих животных в Омской области снижается. Может ли разрешение на их добычу привести к тому, что благородные олени полностью исчезнут с территории региона?

Эти опасения в беседе с РИА «Омск-информ» развеял первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута.

– Дело в том, что законодательство в сфере использования животного мира, и в частности охотничьих ресурсов, предусматривает изъятие определенного процента от численности. Называется это «Норматив допустимого изъятия». Он установлен Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 965 от 25 ноября 2020 года. И там написано, что при такой-то плотности населения можно применить определенный процент допустимого изъятия косули, лося, оленя. В зависимости от численности популяции этот норматив допустимого изъятия может изменяться, – пояснил Палагута.

Первый замминистра также рассказал, что благородные олени появились в Омской области более 30 лет назад, их популяция была внушительной, но иногда снижалась. Причины были разными:

– В 80-е годы, более 30 лет назад, этих оленей – маралов – областное общество охотников завезло в одно из своих угодий, которое называется «Бобровская дача». Расположено оно в Тарском районе. Оно находится в таежной зоне, уровень снега там достаточно высокий, и олени, живущие в «Бобровской даче», очень сильно зависят от подкормки: ее масштабности, своевременности и регулярности. Когда-то их численность превышала 400 особей, а иногда снижалась до нескольких десятков. Причины этого могли быть различны: как «откочевка» за пределы территории учета – тогда мог быть недочет поголовья, так и концентрация зверей на учетных маршрутах – она могла приводить к завышению данных.

Ощутимое воздействие на популяцию оказывали и хищные звери. Волки и медведи забирали новорожденных оленят, и таким образом размножение животных снижалось.

Однако нормативы допустимого изъятия по-прежнему существуют, и благодаря им охотники имеют право добывать определенное количество зверей.

– И пока численность популяции позволяет назначить какой-то лимит добычи, у нас нет оснований, чтобы отказать охотпользователям в заявке. Они направляют нам заявку, в которой указывают численность и квоту, которую желают получить. Мы проверяем на соответствие законодательству и текущим нормативам и либо соглашаемся, либо говорим, что заявленная квота не соответствует, и мы ее уменьшаем. Но уменьшение должно быть обосновано, – отметил заместитель министра.

Протокол общественных слушаний и представленные на них материалы направлены на ежегодную Государственную экологическую экспертизу, где собирается экспертная комиссия из докторов и кандидатов биологических наук. Как пояснил Сергей Палагута, в зависимости от решения госэкспертизы лимит может быть уменьшен. Но не увеличен, поскольку охотпользователь в своей заявке указывает количество предполагаемой добычи. Произвольно увеличить квоту на нее компетентные органы не могут.

Также первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области отметил, что за последние пять лет лимит и установленная квота добычи оленя не превышали пять особей в сезон охоты.