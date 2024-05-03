Два дня в регионе будет стоять неблагоприятная погода. Пойдут дожди и снег, станет бушевать ветер.

Два дня в регионе будет стоять неблагоприятная погода. Пойдут дожди и снег, станет бушевать ветер.

В региональном МЧС омичей предупредили о неблагоприятной погоде на ближайшие выходные. Так, по данным синоптиков, завтра, 4 мая, жителей региона ожидают дожди, гроза и ветер, порывы которого будут достигать до 20 м/с. Примерно такая же погода ждет омичей и 5 мая. Однако к дождю прибавится снег и гололед, а ветер усилится до 24 м/с.

Из-за плохих погодных явлений могут возникнуть чрезвычайные происшествия, поэтому жителям региона стоит быть осторожными. А автолюбителям необходимо помнить, что во время ливней происходят размывы дорог и видимость становится хуже.