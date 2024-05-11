Теперь любители поиграть собираются не в прокуренных подвалах, а в респектабельных пространствах. Да и забавой это теперь не считается.

Теперь любители поиграть собираются не в прокуренных подвалах, а в респектабельных пространствах. Да и забавой это теперь не считается.

Киберспорт – это дисциплина, которая для многих людей все еще кажется чем-то, к чему не стоит относиться всерьез. Ведь это всего лишь компьютерные игры, как это можно называть спортом?

Нагрузка, как в автогонках

Наверное, в свое время к автоспорту, шахматам и многому другому относились точно так же. В наше время факт остается фактом: соревнования в виртуальном мире проходят на очень серьезном и очень высоком уровне. Даже если забыть про то, что международные турниры имеют призовые фонды в миллионы долларов, то даже на уровне университетских лиг и небольших местячковых соревнований призовые фонды становятся все больше и больше.

В России киберспорт является официальным видом спорта еще с 2016 года. И Федерация компьютерного спорта России (ФКС) четко обозначает свою позицию по этому поводу. Киберспорт – это спорт, и воздействие компьютерного спорта на организм изучалось в лабораторных условиях. Не зря мы выше упомянули автоспорт, ведь во время напряженных турнирных матчей нагрузка на организм сравнима с управлением гоночным автомобилем. А что до вреда здоровью, то тут следует отметить два момента. Во-первых, у профессиональных киберспортсменов очень большой частью их подготовки является физическая подготовка. В том числе для того, чтобы проще переносить нагрузки и стресс.

А второй момент – к сожалению, да, любой спорт так или иначе может навредить здоровью. Не зря у многих видов спорта есть свои очень четкие «профессиональные болячки». Даже у пловцов есть склонность к хроническому отиту – а ведь часто рекомендуют заниматься плаваньем именно из-за того, что в воде нагрузка пусть и интенсивная, но очень щадящая.

В общем, нет смысла отрицать то, что в наше время киберспорт (да и компьютерные игры в целом) становится все больше и больше частью обыденной жизни, а не чем-то из ряда вон выходящим. Любой человек, который хочет участвовать в официальных турнирах от ФКС, может это сделать. Главное – получить справку, как при занятии спортом.

От темных подвалов до респектабельных арен

Если говорить конкретно про Омск, то в городе есть очень серьезный потенциал для того, чтобы развиваться как игроку. Ведь тот же Илья Perfecto Залуцкий – почти легендарный игрок в Counter-Strike 2 – родом именно из нашего города и выступал в составах очень серьезных коллективов, в том числе американского Cloud9.

Что же до мест, где проводят соревнования? Здесь тоже все очень и очень изменилось. Раньше слово «компьютерный клуб» ассоциировалось с каким-то темным прокуренным подвальным помещением, в которое школьники сбегали с уроков, чтобы поиграть. Казалось бы, с появлением и распространением интернета клубы должны были исчезнуть. Но нет. Дело в том, что мероприятия «офлайн» считаются куда более престижными, чем онлайн-турниры. На это есть целый ряд причин, но основная – из такого мероприятия можно устроить целое шоу с привлечением спонсоров.

Так вот, площадки для того, чтобы спонсоры могли прийти и сказать «да, это хорошее место для продвижения моего продукта», как оказалось, очень важны. И вот так же в Омске: есть киберарена «Авангард», есть COLIZEUM, который вообще является международной сетью компьютерных клубов, да даже более мелкие клубы вышли на куда более высокий уровень.

– На нашей киберарене постоянно проводятся турниры от Федерации компьютерного спорта России, – рассказали представители «Авангарда». – Например, у нас проходит этап серии турниров от новосибирской школы «Квазар». Естественно, и какие-то другие мероприятия, не связанные с ФКС, мы тоже проводим. Вообще, многие ребята собираются даже не только для того, чтобы именно поиграть в игры, но в том числе и чтобы встречаться со своими друзьями, социализироваться. А так, мы постоянно видим на наших турнирах очень много талантливых игроков, которые играют на достойном уровне.

В киберспортивном клубе COLIZEUM только в апреле проходили мероприятия с общим призовым фондом в почти 2 млн рублей. Неплохие суммы для «просто игр», не так ли?

Стоит, конечно, отметить, что возраст игроков в компьютерном виде спорта все еще ограничен, как и в обычном. Пиком формы часто называют возраст в плюс-минус 25 лет. Так что здесь, как и всегда, дорога открыта молодым. Что слегка вызывает зависть у ребят, которые в свое время пусть и были готовы участвовать в турнирах и даже участвовали, но, к сожалению, на тот момент просто не было такой серьезной инфраструктуры и поддержки.

– Я с одной стороны завидую ребятам, а с другой – рад за них, – говорит любитель компьютерных игр Денис.

Он в свое время участвовал в небольших университетских лигах по Counter-Strike, но то было в 2010–2012 годах, когда киберспорт даже за рубежом не воспринимали всерьез.

– Мы с некоторыми парнями из моей бывшей университетской команды все еще иногда собираемся и поигрываем в игры, но, конечно, уже даже не на том уровне, как когда мы пробовали выступать на турнирах. Сейчас у ребят куда больше шансов для того, чтобы попытаться выбиться на тот уровень, когда можно зарабатывать. Естественно, и общий уровень игры тоже растет, и это здорово, – отмечает омич.

Кроме того, становится все более старшим поколение, для которого в компьютерных играх нет ничего плохого. Если вы приходите в кафе или кальянную, то ненулевой шанс увидеть там игровую приставку, за которой будут сидеть играть в «игрушки» вполне себе взрослые мужики. Некоторые работодатели даже организовывают турниры между работниками.

А уж после «Игр Будущего» в Казани, трансляции которых собирали хорошее количество зрителей, стало понятно, что киберспорт вполне себе неплохо идет и параллельно с традиционным спортом. А почему, собственно, и нет? Даже в Омске планируют соорудить арену для фиджитал-спорта – сумма проекта в районе 110 млн рублей.

И немного об образовательных программах. С этим как раз все не так непросто. К примеру, та же школа «Квазар» – это скорее исключение, нежели правило. С другой стороны, чтобы начать играть в игру, нужно всего лишь иметь компьютер и энное количество свободного времени. Порог вхождения достаточно низкий.

Так что если вы хотите вложить свое время в то, чтобы стать соревновательным игроком, в вашу любимую компьютерную игру, то в Омске для этого все есть. И площадки, и люди. Было бы желание...