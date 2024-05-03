Новый пляж будет находиться на берегу озера Старица. За его благоустройство готовы заплатить 3,5 млн рублей.

Новый пляж будет находиться на берегу озера Старица. За его благоустройство готовы заплатить 3,5 млн рублей.

В Омской области в поселке Красный Яр Любинского района ищут подрядчика, который займется благоустройством территории на берегу озера Старица. Ее площадь составляет 2,2 га. За работы готовы заплатить 3,5 млн рублей. По условиям контракта, благоустройство должны провести за два месяца с момента заключения договора.

Кроме того, уже появились эскизы проекта, который разрабатывал Центр компетенций по вопросам городской среды Омской области. Так, территорию разделят на несколько зон – входную, панорамных видов, тихого отдыха и прогулок, а также зону для массовых мероприятий. Подрядчику предстоит очистить от береговой поросли территорию площадью 2 тыс. кв. м, высадить деревья, установить беседки, детскую площадку, вышку для спасателей, кабинку для переодевания, а также костровое место со скамейками.