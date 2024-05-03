В этом году женщины занимают 77 % высших управленческих должностей в Омской области, в то время как доля мужчин составляет 23 %.

В этом году женщины занимают 77 % высших управленческих должностей в Омской области, в то время как доля мужчин составляет 23 %.

В Омской области наблюдается заметный рост количества женщин на руководящих должностях. По сравнению с прошлым годом женщины стали на 12 % чаще занимать позиции топ-менеджеров. По данным специалистов «МегаФона», проведенный анализ обезличенных данных клиентов корпоративного сегмента в сибирских регионах показал, что в этом году женщины занимают 77 % высших управленческих должностей в Омской области, в то время как доля мужчин составляет 23 %.

Аналитики оператора отмечают, что в региональных компаниях женщины-управленцы активно используют цифровые инструменты для повышения эффективности и упрощения операционных процессов. Однако существуют различия в предпочтениях мужчин и женщин по использованию цифровых решений. Бизнес-леди предпочитают облачные технологии, в то время как мужчины-руководители активно используют рекламные продукты, мобильное информирование, сетевые решения, направления M2M и кибербезопасность.

Среди сибирских регионов, Республика Алтай занимает первое место в рейтинге по количеству женщин в сфере управления, показав прирост на 19 % за год. Омская область занимает второе место, а третье место – Алтайский край. Кроме того, в Республике Хакасия индекс вовлеченности женщин в управление компаниями вырос на 3 %, а в Красноярском крае, Кузбассе, Томской и Новосибирской областях количество женщин-руководителей увеличилось на 1 %.

Однако в Республике Тыва наблюдается обратная тенденция, где представительницы прекрасного пола отказываются от карьерных возможностей.

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