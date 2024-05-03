Благодатный огонь привезет делегация из Москвы. Встретить его омичи смогут в день Пасхи в Успенском соборе.
Перед Пасхой в Омск доставят благодатный огонь из Иерусалима. Его привезут представители различных епархий из Москвы. Помимо Омска огонь развезут еще по 44 российским городам.
– В Москву прибудут представители епархий, которые доставят благодатный огонь в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавсковск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Якутск, – рассказали в пресс-службе фонда Андрея Первозванного.
Встретить благодатный огонь омичи смогут 5 мая в 17:00 часов в Успенском соборе.