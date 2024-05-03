Омск-Информ
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·Общество

Выплата является единовременной. Такой подарок получили все ветераны, проживающие в регионе.

В Омской области все участники Великой Отечественной войны к 9 Мая получили единовременную выплату. В этом году она составила 250 тыс. рублей. Как отметили в пресс-службе областного правительства, выплаты завершили за неделю до Дня Победы.

Отметим, что все ветераны, дети войны и труженики тыла, проживающие в регионе, получают в предпраздничные майские дни именные поздравления, а участники и инвалиды Великой Отечественной войны еще и памятные подарки.

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·Общество

Выплата является единовременной. Такой подарок получили все ветераны, проживающие в регионе.

В Омской области все участники Великой Отечественной войны к 9 Мая получили единовременную выплату. В этом году она составила 250 тыс. рублей. Как отметили в пресс-службе областного правительства, выплаты завершили за неделю до Дня Победы.

Отметим, что все ветераны, дети войны и труженики тыла, проживающие в регионе, получают в предпраздничные майские дни именные поздравления, а участники и инвалиды Великой Отечественной войны еще и памятные подарки.

1845