Во время мероприятия, которое пройдет в комплексном центре «Рябинушка», прозвучат песни военных лет.

Во время мероприятия, которое пройдет в комплексном центре «Рябинушка», прозвучат песни военных лет.

В преддверии Дня Победы комплексный центр «Рябинушка» организует акцию «У войны не женское лицо». В этом интерактивном проекте примут участие более 30 получателей социальных услуг, 13 из которых являются ветеранами Великой Отечественной войны.

Акция станет литературно-музыкальной композицией, созданной на основе воспоминаний подопечных центра. Тридцать судеб, тридцать горьких историй, рассказанных живыми свидетелями прошлого, когда тыл держался на хрупких женских плечах.

– Мы хотим показать собирательный образ женщины во время войны: нежной, хрупкой, бесстрашной и сильной, которой не сломили ее тяготы. Лицо войны не должно быть женским, но оно было. Это дань памяти всем, кто наравне с мужчинами воевал на фронтах, выносил раненых с поля боя, работал в тылу на колхозных полях и заводах ,– рассказывает заведующая отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов комплекса «Рябинушка» Людмила Пивцакина.

Во время акции омичи услышат стихи Юлии Друниной и песни военных лет, которые помогут восстановить атмосферу тех героических лет: «Катюша», «А закаты алые», «Вальс фронтовой медсестры», «Баллада о матери» и другие музыкальные произведения. Номера, подготовленные специалистами дневного отделения, получателями услуг и «серебряными» волонтерами, будут сопровождаться цветами и подарками для ветеранов и представителей старшего поколения.

Акция «У войны не женское лицо» призвана сохранить память о подвигах женщин во время Великой Отечественной, показать их стойкость, мужество и неиссякаемую силу духа.