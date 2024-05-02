Приготовить кулич, монастырскую пасху и покрасить десяток яиц в Омской области можно за 370 рублей.

Приготовить кулич, монастырскую пасху и покрасить десяток яиц в Омской области можно за 370 рублей.

Омск вошел в десятку городов с самой высокой стоимостью ингредиентов для приготовления пасхальных блюд – куличей, яиц и творожной пасхи. Эксперты фонда «Центр стратегических разработок» брали в расчет количество блюд на семью из 4 человек.

Так, приготовить кулич, монастырскую пасху и покрасить десяток яиц в Омской области можно за 370 рублей. Этот показатель определил регион на 8-е место. Дороже этот набор обойдется в Пензенской, Кировской и Самарской областях, в Чувашской и Удмуртской Республиках, Татарстане и Республике Марий Эл.

Если говорить о федеральных округах, то дешевле всего приготовление к Пасхе обойдется в Приволжском округе – 390 рублей, а дороже всего в Дальневосточном округе – 551 рубль. В среднем стоимость набора продуктов для приготовления блюд составила 443 рубля.