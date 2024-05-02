Омск-Информ
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·Общество

Два контейнера с оборудованием нашли сотрудники УФСБ. Их опечатали и переместили на хранение.

25 апреля в Омске возле ТЭЦ-4 нашли два контейнера с оборудованием. Находку обнаружили сотрудники УФСБ России по Омской области совместно с оперативниками УЭБ и ПК УМВД России по Омской области.

– На месте проведены следственные действия, по окончании которых контейнеры были опечатаны и перемещены на ответственное хранение на территорию ТЭЦ-4, – рассказали в пресс-службе ТГК-11.

Сейчас владельцев контейнеров ищут. В организации отметили, что к находке она никакого отношения не имеет.

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·Общество

Два контейнера с оборудованием нашли сотрудники УФСБ. Их опечатали и переместили на хранение.

25 апреля в Омске возле ТЭЦ-4 нашли два контейнера с оборудованием. Находку обнаружили сотрудники УФСБ России по Омской области совместно с оперативниками УЭБ и ПК УМВД России по Омской области.

– На месте проведены следственные действия, по окончании которых контейнеры были опечатаны и перемещены на ответственное хранение на территорию ТЭЦ-4, – рассказали в пресс-службе ТГК-11.

Сейчас владельцев контейнеров ищут. В организации отметили, что к находке она никакого отношения не имеет.

1399