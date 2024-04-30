Проектную документацию подготовят для 18 колледжей и техникумов.

Проектную документацию подготовят для 18 колледжей и техникумов.

Районы региона и Омск получат 22,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на ремонт 18 зданий колледжей и техникумов. На каждое здание будет выделен 1 млн 250 тыс. рублей.

Сметы будут подготовлены для колледжа профессиональных технологий, строительного, авиационного, аграрно-технологического, Тюкалинского профессионального, Исилькульского профессионально-педагогического, Сибирского профессионального и музыкально-педагогического колледжей, а также для Калачинского аграрно-технического техникума, Павлоградского техникума сельскохозяйственных и перерабатывающих технологий, техникума строительства и лесного хозяйства, Полтавского агротехнологического и Называевского аграрно-индустриального техникумов.

Подготовленная документация позволит региону стать претендентом на участие в распределении федеральных денег при планировании капремонтов зданий учебных заведений, реализующих программы среднего профессионального образования.