Омск-Информ
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·Общество

Высокое содержание озона в воздухе может вызывать головную боль, кашель, головокружение, усталость и раздражение слизистой.
28 апреля в Кировском округе обнаружили превышение озона в воздухе. Максимальная концентрация этого вещества составила 1,16 ПДК. Такая информация приводится на сайте областного Минприроды.
Уточняется, что воздух был загрязнен с полуночи до 8:00 утра.
Отметим, что высокое содержание озона в воздухе может вызывать головную боль, кашель, головокружение, усталость и раздражение слизистой.
·Общество

Высокое содержание озона в воздухе может вызывать головную боль, кашель, головокружение, усталость и раздражение слизистой.
28 апреля в Кировском округе обнаружили превышение озона в воздухе. Максимальная концентрация этого вещества составила 1,16 ПДК. Такая информация приводится на сайте областного Минприроды.
Уточняется, что воздух был загрязнен с полуночи до 8:00 утра.
Отметим, что высокое содержание озона в воздухе может вызывать головную боль, кашель, головокружение, усталость и раздражение слизистой.