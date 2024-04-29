Три теплоходных маршрута начнут курсировать уже с 1 мая. Стоимость билетов составит от 76 до 550 рублей.

Три теплоходных маршрута начнут курсировать уже с 1 мая. Стоимость билетов составит от 76 до 550 рублей.

Стало известно полное расписание и стоимость билетов по омским трем теплоходным маршрутам, которые стартуют уже с 1 мая, – центр – Зеленый Берег, Омск – Большеречье и Большая Тебендя – Кайсы.

Так, маршрут Центр – Зеленый Берег будет курсировать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 8:10. Стоимость билета составит 76 рублей.

Маршрут Большая Тебендя – Кайсы будет курсировать ежедневно в 6:30. Билет обойдется в 241 рубль.

И еще один межмуниципальный маршрут Омск – Большеречье начнет работу с 4 мая по вторникам и субботам из Омска в 7:50. С 5 мая по средам и субботам из райцентра Большеречье в 8:00. Стоимость билета – 550 рублей.