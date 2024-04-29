Такая погода начнется уже с 9 мая. Опустится и температура воздуха.

Такая погода начнется уже с 9 мая. Опустится и температура воздуха.

По данным синоптиков, к 9 мая Омскую область накроет циклон с мощными осадками. Так, 10 и 11 мая в регионе ожидается дождь со снегом, а также туман. Температура воздуха в эти дни составит +6 градусов. При этом 9 мая ожидается +18 градусов.

Отметим, что в ближайшие дни в регионе будет дождливая и пасмурная погода. Днем столбик термометра будет показывать +12 градусов, а ночью –6. Кроме того, ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут до 20 м/с.