Всего на территории парка будут работать 30 торговых точек. Еще 16 расположат в других местах.

Всего на территории парка будут работать 30 торговых точек. Еще 16 расположат в других местах.

В Омске ко Дню Победы будет организовано более 40 торговых точек. Омичи смогут купить мороженое, кофе, кондитерские изделия, флаги и цветы. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, все схемы размещения торговых точек разработали с учетом мнения предпринимателей.

Так, в парке Победы в праздничные дни будут работать 4 зоны – выставочная, мемориальная, зона интерактивных площадок и зона торговли. Там разместят 30 торговых точек. 6 торговых точек расположат на Соборной площади и 10 – в «Омской крепости».

Контролировать работу будут сотрудники мэрии.