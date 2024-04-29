С 30 апреля по 13 мая омичи смогут позвонить на горячую линию и узнать, как защититься от клещей.

С 30 апреля по 13 мая омичи смогут позвонить на горячую линию и узнать, как защититься от клещей.

С завтрашнего дня, 30 апреля, в Омской области начнет работать горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Узнать о профилактике заболевания, безопасном проведении, а также о том, где провести исследование клещей, омичи смогут до 13 мая. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Так, жители региона могут позвонить по следующим телефонам:

в Омске – телефон 32-62-03 ;

; в территориальном отделе в Калачинске: 8 (381-55) 2-11-53 ;

; в территориальном отделе в райцентре Саргатка: 8 (381-78) 2-14-90 ;

; в территориальном отделе в райцентре Русская Поляна: 8 (381-56) 2-10-75 ;

; в территориальном отделе в Таре: 8 (381-71) 2-44-85 ;

; в территориальном отделе в Исилькуле: 8 (381-73) 2-01-35 ;

; в территориальном отделе в Тюкалинске: 8 (381-76) 2-16-86 ;

; в территориальном отделе в райцентре Любино: 8 (381-75) 2-16-54.

Отметим, что от укусов клещей в Омской области пострадали уже 230 человек, 95 из них – дети.