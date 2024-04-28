Началось все с первой пойманной бабочки, затем появилась первая коллекция, и постепенно хобби переросло в дело всей жизни.

Началось все с первой пойманной бабочки, затем появилась первая коллекция, и постепенно хобби переросло в дело всей жизни.

У омича Святослава Князева необычный род деятельности. Он лепидоптеролог, то есть специалист, занимающийся изучением бабочек. Святослав лично открыл несколько новых видов этих насекомых. А в Омской области, оказывается, их насчитывается 1742. И их специалист, можно сказать, знает в лицо.

– Мы ходили по лесу, видели красивых бабочек, поймали с отцом первого махаона. Потом собралась какая-то простенькая коллекция. Потом дедушка мне подарил мою первую книгу по бабочкам – определитель школьный, так все, собственно, и началось. Наверное, они ничем не интереснее других насекомых, но меня увлекли, – рассказывает Святослав.

Подробнее об увлечении Святослава, переросшем в образ жизни, читайте в партнерском материале издания «Трамплин».