Департамент транспорта изучил вопрос о запуске круглосуточных маршрутов и пришел к неутешительным выводам.

Департамент транспорта изучил вопрос о запуске круглосуточных маршрутов и пришел к неутешительным выводам.

8 мая в Омском горсовете состоится заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки дня значится обсуждение возможности организации ночных маршрутов в Омске.

Депутаты предварительно запросили информацию в профильном департаменте омской мэрии, и ответ чиновников их вряд ли обрадует. Как заявили в дептрансе, запустить ночные маршруты не получится, сообщает портал om1.ru. На это есть три причины:

1) транспортным предприятиям города не хватает около 200 водителей. Соответственно, возить пассажиров по ночам банально некому;

2) дополнительные расходы на запуск только двух маршрутов (автобус № 24 и троллейбус № 4) оцениваются в 50 млн рублей в год. Дополнительных средств в городском бюджете нет;

3) существенное снижение пассажиропотока в вечернее время. Рейсы не будут окупаться.

Ранее депутаты предложили вернуть маршруты, работающие в режиме полуэкспрессов. Департамент транспорта провел эксперимент и пришел к выводу, что это нецелесообразно. В условиях пробок экономия времени для пассажиров будет несущественной.