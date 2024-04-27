Омск-Информ
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·Общество

 О таком решении сообщили в СРО «Омские перевозчики».
В Омске ветеранам Великой Отечественной войны решили сделать пожизненный бесплатный проезд в маршрутках. О таком решении сообщили в СРО «Омские перевозчики».
– На очередном заседании Совета СРО «Омские перевозчики» поступило предложение расширить действие ранее выдвинутой инициативы о бесплатном проезде ветеранов ВОВ в общественном транспорте в период с 3 по 12 мая. Суть предложения: пожизненно гарантировать бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны не только в период празднования Дня Победы, а ежедневно, начиная с 1 мая 2024 года, – отметили в СРО.
Для бесплатного проезда необходимо представить документ, подтверждающий статус ветерана или участника Великой Отечественной войны.
·Общество

 О таком решении сообщили в СРО «Омские перевозчики».
В Омске ветеранам Великой Отечественной войны решили сделать пожизненный бесплатный проезд в маршрутках. О таком решении сообщили в СРО «Омские перевозчики».
– На очередном заседании Совета СРО «Омские перевозчики» поступило предложение расширить действие ранее выдвинутой инициативы о бесплатном проезде ветеранов ВОВ в общественном транспорте в период с 3 по 12 мая. Суть предложения: пожизненно гарантировать бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны не только в период празднования Дня Победы, а ежедневно, начиная с 1 мая 2024 года, – отметили в СРО.
Для бесплатного проезда необходимо представить документ, подтверждающий статус ветерана или участника Великой Отечественной войны.