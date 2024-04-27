На родину известного писателя приезжают турристы со всей России, а также из разных уголков мира.

На родину известного писателя приезжают турристы со всей России, а также из разных уголков мира.

В год столетия со дня рождения Виктора Астафьева туристический трафик на его малую родину увеличился на треть. На смотровую площадку «Царь-рыба» и в село Овсянка, где прошло детство писателя, приезжали не только жители нашей страны, но зарубежных государств. Самыми неожиданными посетителями стали гости из Шри-Ланки, Сингапура и Чили, а среди россиян — туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Бурятия. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Смотровая площадка «Царь-рыба» находится на Слизневском утесе, на 23-м км трассы Красноярск – Дивногорск. Это одно из самых популярных туристических мест в Восточной Сибири. Помимо благоустроенной зоны отдыха, на обзорной площадке установлен огромный осетр, именно его в старину называли «царь-рыбой». Скульптура посвящена одному из знаковых произведений Астафьева о человеке и природе, их единстве и противоборстве. С площадки открывается панорамный вид на Енисей и окрестные населенные пункты, в том числе и на родину писателя-классика — Овсянку. В селе расположен мемориальный комплекс Астафьева, а 1 мая, в вековой юбилей писателя, здесь откроется новый Национальный центр, который станет точкой сосредоточения культуры, литературы и памяти.

Проникнуться атмосферой русской деревни, узнать быт и обычаи сельчан, сюда приезжают гости со всего мира. В этом году среди иностранцев особый интерес проявили туристы из Дании – на них пришлось 19 % от общего числа зарубежных посетителей. Далее следуют гости из Китая, Нидерландов, Таджикистана и США. В топ-10 стран по числу туристов также вошли Франция, Казахстан, Германия, Эстония и Австрия. Самыми неожиданными посетителями смотровой площадки «Царь-рыба» стали жители Шри-Ланки, Сингапура и Чили.

Посетители-россияне приезжали на малую родину писателя тоже из разных уголков страны – Калининградской области, Кабардино-Балкарии, Сахалина, Чукотки. Но больше всего туристов прибыло из Москвы, Московской, Нижегородской и Иркутской областей, Санкт-Петербурга. В топ-10 также вошли Бурятия, Якутия, Забайкальский край, Свердловская область и Югра.

Мужчин среди туристов оказалось на 10 % больше, чем женщин. Чаще всего малую родину Астафьева посещали люди в возрасте 36-45 лет (34 % от общего количества туристов), еще 27 % в возрасте 26-35 лет и 25 % абоненты группы 46+.

В год столетия писателя увеличился дата-трафик и на сайте, созданном в память о нем. С начала года объем данных вырос в полтора раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активно гигабайты мобильного интернета расходовали жители Красноярского края, Новосибирской области и Хакасии. С начала года абоненты Омской области стали тоже активнее интересоваться творчеством Виктора Петровича Астафьева – с января по апрель объем данных увеличился на 20%.

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