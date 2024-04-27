Омск-Информ
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·Промышленность

Проект пилотируемой ракеты также предусматривает систему спасения.
Первый заместитель директора ПО «Полет» Евгений Доровских рассказал, что пилотируемую «Ангару» планируют выпустить в 2028 году. 
– Цель такая перед нами поставлена, в планах Роскосмоса это есть, мы над этим работаем. У нас есть требования к изготовлению пилотируемых космических комплексов. К 2028 году цель – выпустить пилотируемую ракету-носитель «Ангара». На календаре центра Хруничева «Ангара» уже изображена в пилотируемом варианте, – сообщил Евгений Доровских 12 каналу.
По словам замдиректора «Полета», проект пилотируемой ракеты предусматривает систему спасения. Она выглядит в форме шпиля и располагается на носу ракеты.
·Промышленность

Проект пилотируемой ракеты также предусматривает систему спасения.
Первый заместитель директора ПО «Полет» Евгений Доровских рассказал, что пилотируемую «Ангару» планируют выпустить в 2028 году. 
– Цель такая перед нами поставлена, в планах Роскосмоса это есть, мы над этим работаем. У нас есть требования к изготовлению пилотируемых космических комплексов. К 2028 году цель – выпустить пилотируемую ракету-носитель «Ангара». На календаре центра Хруничева «Ангара» уже изображена в пилотируемом варианте, – сообщил Евгений Доровских 12 каналу.
По словам замдиректора «Полета», проект пилотируемой ракеты предусматривает систему спасения. Она выглядит в форме шпиля и располагается на носу ракеты.