В 9 районах области запретили охотиться. Где-то запрет продлится до середины июня.

В 9 районах области запретили охотиться. Где-то запрет продлится до середины июня.

В Омской области в 9 районах создали 10 зон охотничьих ресурсов. Это значит, что в их границах будет запрещена охота на определенных животных. Как рассказали в пресс-службе регионального Минприроды, зоны расположены в Азовском, Таврическом, Калачинском, Нововаршавском, Одесском, Омском, Полтавском, Русско-Полянском и Шербакульском районах.

Так, в зонах Калачинского, Нововаршавского, Одесского, Полтавского, Русско-Полянского и Шербакульского районов до 16 июня запретили охотиться на пернатую дичь. В зонах Азовского, Таврического и Омского районов установили запрет охоты на все виды охотничьих ресурсов. Он продлится год.

Такие зоны создают, чтобы сохранить определенные виды животных – кабанов, оленей, косуль, лосей, медведей, волков и лисиц.