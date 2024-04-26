Вслед за маршрутками, работающими в черте Омска, стоимость проезда увеличили и перевозчики, обслуживающие пригород.

Вслед за маршрутками, работающими в черте Омска, стоимость проезда увеличили и перевозчики, обслуживающие пригород.

На трех пригородных маршрутах в Омске увеличилась стоимость проезда. Самые дорогие поездки теперь на маршруте № 922 (сады «Здоровье» – «Бархатовой»). Поездка до конечного пункта обойдется в 55 рублей.

Чтобы добраться до поселка Новоомского, куда от «Меги» ходит маршрутка № 120, придется отдать 50 рублей. На маршруте №163 (ж/д вокзал – поселок Гауф) стоимость проезда выросла до 35 рублей.

В черте Омска на всех трех маршрутах с пассажиров возьмут 35 рублей вне зависимости от формы оплаты – наличными, «Омкой» или банковской картой.

Ранее стало известно о повышении стоимости проезда на 39 маршрутах, работающих в Омске. Максимальный размер поездки теперь составляет 35 рублей. Перевозчик, работающий на 212-м маршруте, пошел дальше и установил тариф на уровне 40 рублей.

Муниципальные предприятия «ПП № 8» и «Электрический транспорт» по-прежнему возят омичей за 25 рублей при оплате картами и за 30 рублей при оплате наличными. Повышать размер провозной платы власти города не намерены.