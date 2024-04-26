Омск-Информ
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·Общество

Стоимость проезда значительно увеличилась на маршруте № 212.
В Омске на маршруте № 212 («ТЦ МЕГА» – «ТК Лента») стоимость проезда поднялась до 40 рублей. Школьники могут проехать в транспорте за 22 рубля, студенты и пенсионеры – за 30 рублей. Однако за наличный расчет и при оплате банковской картой проезд обойдется в 40 рублей. Изменения отображены на сайте «Электронной транспортной карты».
Напомним, с 25 апреля стоимость проезда выросла на 39 маршрутах, работающих на нерегулируемой основе. За наличный расчет придется заплатить 30–35 рублей, за безналичный – до 35 рублей по картам «Омка» и банковским картам, за безналичный расчет билет для школьников, студентов и пенсионеров – до 30 рублей по льготным картам «Омка». Перевозчики объяснили причины, по которым им пришлось поднять цены.
·Общество

Стоимость проезда значительно увеличилась на маршруте № 212.
В Омске на маршруте № 212 («ТЦ МЕГА» – «ТК Лента») стоимость проезда поднялась до 40 рублей. Школьники могут проехать в транспорте за 22 рубля, студенты и пенсионеры – за 30 рублей. Однако за наличный расчет и при оплате банковской картой проезд обойдется в 40 рублей. Изменения отображены на сайте «Электронной транспортной карты».
Напомним, с 25 апреля стоимость проезда выросла на 39 маршрутах, работающих на нерегулируемой основе. За наличный расчет придется заплатить 30–35 рублей, за безналичный – до 35 рублей по картам «Омка» и банковским картам, за безналичный расчет билет для школьников, студентов и пенсионеров – до 30 рублей по льготным картам «Омка». Перевозчики объяснили причины, по которым им пришлось поднять цены.