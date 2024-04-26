Парень, работая курьером, в интернете негативно высказался в адрес Героя Советского Союза. После этого к нему домой нагрянули стражи порядка.

Парень, работая курьером, в интернете негативно высказался в адрес Героя Советского Союза. После этого к нему домой нагрянули стражи порядка.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего омича. Молодой человек обвиняется по статье «Реабилитация нацизма».

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, в сентябре прошлого года парень в интернете прокомментировал один из постов, в котором грубо и нецензурно высказался в адрес Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Омич положительно оценил ее казнь фашистами через повешение.

У парня изъяли телефоны и компьютер. Как выяснилось, омич сейчас проживает с родителями и работает курьером в службе доставки. Свою вину он признал. Молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.