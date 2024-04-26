Средства получат Омский и Любинский районы, а также Омск.

Средства получат Омский и Любинский районы, а также Омск.

В Омской области из резервного фонда выделят более 1,6 млн рублей на непредвиденные расходы. Речь идет о сборе, транспортировке и утилизации трупов косуль. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Средства получат Омский район (816 тыс. рублей), Любинский район (544 тыс. рублей) и Омск (279 тыс. рублей). Согласно документу, контроль за исполнением постановления возложен на первого зампреда областного правительства Дмитрия Ушакова.

Напомним, что прошедшей зимой в Омской области наблюдалась небывалая миграция косуль. Сотни животных оказались на территории Омска и пригородных садоводческих товариществ.