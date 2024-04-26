Девушка попала в аварию и получила различные травмы. Медики смогли обнаружить у нее опасное кровотечение внутренних органов.

Девушка попала в аварию и получила различные травмы. Медики смогли обнаружить у нее опасное кровотечение внутренних органов.

В больницу № 1 имени А. Н. Кабанова поступила молодая девушка с множественными травмами. Повреждения она получила в результате ДТП. Состояние омички медики ценили как среднетяжелое. Девушка находилась в сознании, и никаких серьезных травм на первый взгляд не было видно, однако ее отправили на компьютерную томографию.

– Дополнительно таким пациентам мы назначаем КТ уже более точечно, именно тех частей, которые были повреждены. У женщины это обследование не показало каких-либо отклонений в брюшной полости. Далее в процессе лечения были сделаны анализы, которые также не показали отклонений. Только по результатам УЗИ у пациентки была обнаружена свободная жидкость в незначительном количестве, – рассказал заместитель главного врача по хирургической части Сергей Мамонтов.

Врачи решили дополнительно провести омичке диагностическую лапароскопию. Она показала, что в брюшной полости находится кровь, также есть разрывы брезжейки тонкой кишки. Медики провели операцию, которая остановила опасное внутрибрюшное кровотечение. Теперь омичке предстоит месячная реабилитация.