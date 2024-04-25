В 2023 году россияне заключили около 120 тысяч брачных контрактов. Юристы объяснили причины роста интереса к ним.

В 2023 году россияне заключили около 120 тысяч брачных контрактов. Юристы объяснили причины роста интереса к ним.

У россиян постепенно меняется отношение к брачным контрактам. По данным Федеральной нотариальной палаты, в 2023 году между супругами было заключено почти 120 тыс. таких соглашений. По отношению к 2022 году рост составил 11 %. В первом квартале текущего года рост продолжился.

Первая волна заключения брачных контрактов пришлась на эпидемию коронавируса, когда супруги уделяли особое внимание вопросам наследства из-за возросшей смертности, сообщает «Коммерсант». Вторая волна пришлась на 2022 год и была связана с релокацией.

– Много контрактов заключалось в связи с релокацией. Произошел конфликт юрисдикций. Регулирование имущественных, брачно-семейных отношений по истечении года проживания в чужой юрисдикции будет подчинено местному праву, которое может существенно отличаться от российского, – объясняет юрист Виктория Дергунова. – И для того, чтобы минимизировать риски, заключались брачные договоры как самый простой инструмент для установления применимого права к их отношению, чтобы этим применимым правом любой юрисдикции было, например, российское.

Сейчас брачные договоры в основном востребованы у предпринимателей, которые хотят снизить риски для бизнеса в случае наступления негативных семейных обстоятельств.

– Бизнес-партнеры просят друг друга оформить брачный договор или соглашение о разделе имущества со своими супругами для того, чтобы в случае развода данный бизнес не пострадал, то есть не подпал под раздел имущества, – отмечает юрист Светлана Иванова. – Люди просто начинают вести более осознанную жизнь. Помимо этого, брачные договоры и соглашения о разделе имущества могут помочь в случае личного банкротства.

Добавим, что в России на 10 заключенных браков приходится 7 разводов. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире. Ситуация усугубляется низкой рождаемостью: новые браки заключаются медленнее, чем разваливаются старые.