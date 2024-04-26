Председатель «Союза Чернобыль» считает, что сегодня тема радиационной опасности особо актуальна в связи с событиями в зоне СВО.

Председатель «Союза Чернобыль» считает, что сегодня тема радиационной опасности особо актуальна в связи с событиями в зоне СВО.

26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. В этот день в парке Победы, у памятного знака «Ангел-хранитель», состоится традиционная торжественно-траурная церемония. Ожидается крестный ход, с участием ликвидаторов аварии, казаков, школьников и студентов. Накануне председатель ОРООИ «Союз Чернобыль» Сергей Андреев рассказал обозревателю РИА «Омск-информ», чем живет организация сегодня, спустя несколько десятилетий после страшной аварии.

«Союз Чернобыль» объединяет омичей – инвалидов и участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ветеранов подразделений особого риска, ПО «Маяк» (Челябинск) и вдов их умерших товарищей. К сожалению, ряды чернобыльцев редеют, а памятные стенды регулярно пополняются новыми именами.

– У нас единственная в России координаторская система, у каждого направления есть свои памятные даты. Всего в организации около 1200 человек, из них «чернобыльцев» – около 800 тысяч, – рассказал Андреев.

Кто-то уходит, остаются вдовы, в организацию принимают новых членов – людей, столкнувшихся с радиационным воздействием на службе. Например, не так давно в нее влились несколько человек, служивших на больших десантных кораблях, попавших под радиационное облако на Новой Земле. Кто-то переезжает в Омск из других регионов. А из соседнего Казахстана приезжают те, кто пострадал в свое время на Семипалатинском полигоне.

У всех этих людей похожие проблемы со здоровьем, и они нуждаются в медицинской помощи и реабилитации. Сергей Андреев отметил, что в целом он доволен тем, как в учреждениях здравоохранения относятся к чернобыльцам. Они, как и другие члены организации, получают необходимую помощь, регулярно проходят санаторно-курортное лечение. Не только в своем регионе, но и во всероссийских здравницах.

«Союз Чернобыль» активно работает над информационной поддержкой пострадавших, проводит мероприятия, направленные на повышение осведомленности людей о проблемах, связанных с радиационным воздействием. Также организация занимается мониторингом состояния здоровья участников ликвидации последствий аварии и оказывает содействие им в получении медицинской помощи и реабилитации.

Организация проводит различные мероприятия, направленные на помощь пострадавшим. Это оказание финансовой помощи, предоставление медицинских услуг, консультации по вопросам здоровья и трудоустройства, а также психологическая поддержка.

В одном из лучших музеев, посвященном аварии на ЧАЭС, – государственные награды, средства защиты, оборудование спасателей и экипировка ликвидаторов.

– Почти каждый день проводим «Уроки мужества» в школах, у нас прекрасный музей, его часто посещают школьники и студенты. Доносим до людей, что такое радиация, насколько это опасно, какие могут быть последствия, – уточняет Андреев.

Тема радиационной опасности зазвучала по-новому актуально с началом СВО, событиями вокруг Запорожской АЭС.

Люди приходят в «Союз Чернобыль» просто пообщаться. Ведь многие из них имеют инвалидность, и им проще найти общий язык друг с другом.Накануне памятной даты в адрес организации пришла телеграмма от депутата Госдумы РФ Олега Смолина.

– Страшные дни апрельского взрыва стали историей, но уроки истории не должны быть забыты. Победа в этом сражении стоила многих жизней, а для тех, кто выжил, битва за нее продолжается и поныне. Считаю долгом власти и своим долгом защиту интересов тех, кто спас страну от ядерной катастрофы. Как парламентарий всегда буду поддерживать законы в поддержку чернобыльцев.Так пусть же не иссякает светлая память об ушедших и уважение к тем, кто остался в строю! – написал Смолин.

Добавим, что в этом году в конце августа грядет 75-я годовщина испытания первой атомной бомбы в СССР. К этой дате по-особому готовятся ветераны подразделений особого риска.

Фото из архива организации «Союз Чернобыль» .