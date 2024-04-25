Пациентке провели операцию на мозге, и она уже пошла на поправку. Функции конечностей восстанавливаются.

Пациентке провели операцию на мозге, и она уже пошла на поправку. Функции конечностей восстанавливаются.

В отделение нейрохирургии Областной клинической больницы поступила 63-летняя пациентка со слабостью в правой руке и ноге. Эта слабость прогрессировала. МРТ головного мозга показала большую опухоль сагиттального синуса со сдавлением правой теменной доли.

– Сагиттальный синус – это крупная вена диаметром около 1 сантиметра, в этот синус происходит сброс венозной крови от обоих полушарий головного мозга. Опухоли сагиттального синуса представляют большую сложность для нейрохирургии, потому что с опухолью нужно удалить часть важного отдела кровоснабжения головного мозга. Высок риск кровотечения и ишемии головного мозга, – отметили в Минздраве.

Сложность заключалась и в размерах опухоли – 8 на 8 см. Однако нейрохирурги смогли под микроскопом удалить образование вместе с участком измененного сагиттального синуса.

– Микрохирургическая техника требует точности движений и командной работы, когда каждый участник операции знает ход операции на несколько шагов вперед и готов быстро отреагировать в неожиданный момент. Только в этом случае возможно выполнять сложные операции, когда команда готова справиться со всеми возможными трудностями, – рассказал нейрохирург Областной больницы Александр Кормилец.

В этой операции ему помогали ассистент Андрей Загатов, анестезиолог Максим Плотников, операционная медсестра Ирина Хлопова.

Уже через сутки после операции пациентка покинула отделение реанимации. Как сообщают медики, в послеоперационный период нужно было справиться с неизбежным отеком мозга и помочь ему перестроить кровоснабжение. Женщина стала лучше владеть рукой и ногой, слабость прошла, однако ей все равно потребуется ЛФК для полноценного восстановления.