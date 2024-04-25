В городе открыли бизнес-акселератор для молодых ученых. Одним из авторов стала «Точка кипения Омск».

В городе открыли бизнес-акселератор для молодых ученых. Одним из авторов стала «Точка кипения Омск».

В Омске открылась акселерационная программа выращивания стартапов под названием «-0+500. Сибирь». Она позволит омским инноваторам найти команду единомышленников и создать собственный технологический бизнес. Масштабный проект реализуется Сибирским государственным автомобильно-дорожным университетом и «Точкой кипения Омск», на базе которой с 2020 года сформирована экосистема поддержки предпринимательской и инновационной деятельности.

Как рассказала руководитель акселерационной программы Полина Харламова, для стартапов «-0+500.Сибирь» созданы все условия. Помимо самой «Точки кипения» действует центр технологического предпринимательства, который помогает доращивать проекты и привлекать в них ресурсы, а также для дальнейшего развития, выхода на рынок, получения инвестиций - венчурный фонд «Трамплин» и региональный представитель Фонда «Сколково».

С апреля по ноябрь инноваторы буту прорабатывать свои стартапы для различных секторов экономики. В этом их поддержат индустриальные партнеры – различные промышленные предприятия. На торжественном открытии программы они подготовили список разработок, которые им необходимы. Для этого предприятия готовы не только предоставить стартаперам свои производственные площадки, но и профинансировать вывод инновационного продукта на рынок.

К примеру, изобретатель СССР, преподаватель кафедры информационной безопасности СибАДИ Анатолий Панков представил запрос от АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» - фаззинг. Это метод для поиска уязвимостей в программном обеспечении на базе искусственного интеллекта. Разработка в решении этой задачи принесет омичу 1 млрд долларов.

Генеральный директор «Инсист автоматика» Максим Полижаевский презентовал участникам акселератора три направления для разработки – система обнаружения утечек магистральных и промысловых трубопроводов, тренажер оператора печи подогрева нефти ПТБ-10 и кроссплатформенное приложение с модульной концепцией «SCADA-система». Он рассказал, что компания полностью открыта к сотрудничеству со стартапами и готова предложить не только консультации специалистов, но и сопровождение проекта на всех этапах, его продвижение, предоставление площадок для внедрения.

Участников ждет образовательная программа и презентация проекта перед экспертным жюри. В ноябре «-0+500.Сибирь» пройдет презентация проектов инвесторам, партнерам, венчурным компаниями и фондам. Лучшие из разработок смогут претендовать на финансовую поддержку для дальнейшего развития и реализации своих идей.