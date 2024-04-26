Переработчики, торговля и мясоеды готовы к открытию сезона шашлыков, однако МЧС предупредило о больших штрафах. За СНТ и лесами будут следить с квадрокоптеров.

Переработчики, торговля и мясоеды готовы к открытию сезона шашлыков, однако МЧС предупредило о больших штрафах. А за СНТ и лесами будут следить с квадрокоптеров.

Традиционный сезон шашлыков, который, как правило, массово открывается на майские праздники, откладывается. Пока ориентировочно до 20 июня.

Нет значит нет

Начальник ГУ МЧС по Омской области Владислав Колодинский весьма категорично высказался на эту тему в эфире ГТРК «Иртыш». Разводить огонь нельзя ни в каком виде.

– Нет, нельзя! Очень много людей, которые уверены в своих силах и думают, что могут обуздать стихию, а огонь – это достаточно жесткая стихия. Поверьте, не надо этого делать. Есть горький опыт не только в Российской Федерации и в мире, но и в Омской области целыми деревнями сгорали, вроде бы уверенные в себе люди были. Остановить огонь невозможно, распространяется он за секунды, при ветре искра может перелететь на соседние участки, – предупредил Колодинский.

Исключение не делается даже для закрытых мангалов и барбекю. Главный пожарный региона предупредил о серьезных мерах наказания. Для физических лиц предусмотрены штрафы – 10–20 тыс. рублей, для СНТ как на юрлицо – 400–800 тысяч. Суммы внушительные, и дешевле сходить поесть шашлыков в ресторане.

Дома жарить не запретишь?

Тем не менее во многих СНТ люди проводят не только дачный сезон, но и живут круглый год. Свои хозяйства они оборудуют летними кухнями, закрытыми беседками, строят мангалы из кирпича. К примеру, в СНТ «Сибирский садовод-3», которое находится в черте города, за Порт-Артуром, многие живут постоянно, готовят еду в печках на угле и дровах. Запретить жарить шашлыки, по сути, у себя дома вряд ли получится. А вот жечь костры или готовить на открытых мангалах люди, возможно, побоятся из-за грозящих санкций.

– За противопожарной безопасностью у нас следят хорошо, если где дымок появляется, туда сразу же отправляется кто-то из сторожей. У нас часто бывают представители МЧС, люди информированы о штрафах, так что никто специально нарываться не станет, – уверена работник СНТ «Сибирский садовод-3» Людмила.

Сами представители МЧС рекомендуют жарить шашлыки на сковороде или электрогриле. Не так вкусно, зато безопасно.

Дорогое удовольствие

Как бы то ни было, мясопереработчики и торговля отлично подготовились к предстоящим длинным выходным. Заметно расширился ассортимент мясных полуфабрикатов. Свежее охлажденное мясо и шашлыки в различных маринадах, запечатанные в вакуум, замороженные в ведерках, всевозможные колбаски, купаты, чевапчичи и челогач ждут любителей мяса.

Что касается цен, кто-то повысил их заранее, кто-то готовится это сделать поближе к выходным. Новые ценники могут появиться уже на днях.

Например, в мясных лавках «Сибирские колбасы» новые, более высокие цены появились в первых числах апреля. Цены на свинину начинаются с 403 руб./ кг (лопаточная часть), тазобедренная – 427 руб./кг, вырезка – 510, а шея – 592. Цены на шашлык в маринадах выше. Из лопатки – 457 руб./кг, из шеи – 712 руб./кг. Охлажденные колбаски – 450–520 руб./кг. Куриный шашлык – 352 руб./кг, колбаски – 414 руб./кг.

Надо учитывать, что «Сибирские колбасы» продают премиум-продукцию, охлажденное мясо лежит на прилавках только один день. Большинство других магазинов держат цены на мясную продукцию демократичнее. А перед длинными выходными сети заманивают покупателей акциями и скидками.

В «Ашане» охлажденная свинина продается по цене от 289 руб./кг – это бескостная лопаточная и тазобедренная часть. Шея охлажденная – 589 руб./кг. Шашлык маринованный из окорока – 389, из лопатки – 219–418, из шеи – 449–620, из карбоната – 460 руб./кг. Шашлык из цыпленка – 344 руб./кг. Полуфабрикаты в основном продаются в вакуумной упаковке от 1,5 кг и имеют срок хранения до двух недель.

Цены на колбаски и купаты начинаются от 178 руб./кг. Состав их чаще всего смешанный.

В «Ленте» шашлык из свиного окорока продается по акции за 299 руб./кг., из лопатки – за 320 руб./кг. Полуфабрикат из шеи – от 520 до 650 руб./кг. Цены варьируются в зависимости от маринада. Шашлык из филе грудки цыпленка – 430 руб./кг, из филе бедра – 390 руб./кг. Колбаски для жарки и купаты в «Ленте» продаются за 380–450 руб./кг.

Компания «Сибирское изобилие» предлагает шашлык из свинины от 440 руб./кг, чалагач – от 495 руб./кг. Маринованные куриные голени – от 350 руб./кг, бедрышки и крылышки – от 375 руб./кг. Колбаски для жарки и купаты – от 385 руб./кг.

В компании признались обозревателю РИА «Омск-информ», что очень рассчитывали на традиционное увеличение продаж своей продукции в начале мая. Но решили не увеличивать объемы производства полуфабрикатов для жарки из-за установления высокого класса пожарной опасности в регионе.

Во фреш-маркете «Гудди» цены конкурентные. Свинина охлажденная: шея – 587 руб./кг, лопатка – 378 руб./кг. Шашлык из лопатки – 472 рубля. Филе грудки цыпленка – 419 руб./кг, куриный шашлык – 354–429 руб./кг. По словам продавцов, цены здесь формируются с учетом близости Левобережного рынка.

Отметим, что шашлыки-полуфабрикаты, продаваемые на вес, хранятся в холодильнике двое суток. Если закупаться заранее, имеет смысл брать маринованное мясо в вакууме. Заморозка, как правило, не лучшим образом отражается на вкусовых качествах мяса. Оптимальный вариант – мариновать самостоятельно. Это, несомненно, выгоднее, ведь в килограмме готового шашлыка мяса всего 800–850 г. Остальное – маринад и лук.

Кстати, некоторые виды заливок продлевают срок хранения в холодильнике. Например, если в составе маринада есть сухая горчица и/или алкоголь.

Как ни крути, сезон шашлыков в этом году, еще не открывшись, уже сулит серьезные денежные затраты, даже если избежать штрафных санкций.